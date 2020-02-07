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"Идиотов жалко": в Сети схлестнулись Аваков и Сытник

7 февраля 2020, 19:43

Арте Сытник намерен обратиться в ЕСПЧ.

Артем Сытник
Артем Сытник / УНИАН

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник намерен обратиться в Европейский суд по правам человека. Причиной стал штраф за личное времяпровождение.

При этом он отметил, что оказался в реестре коррупционеров из-за "желания мести отдельных людей" после дела о растрате средств при закупке рюкзаков. Кроме того, он заявил журналистам, что готов заплатить 3 400 гривен штрафа, если придет соответствующий запрос и заверил, что сделает все для верховенства закона.

"Некоторые министры требуют мести и соответственно делают все, чтобы каким-то образом повлиять на мое пребывание в должности ... Если бы у меня было ощущение, что я что-то совершил, я бы не находился на этом посту. На увы, это простой способ попробовать отстранить от должности, поскольку такие решения не обжалуются в кассационном порядке по нашему законодательству ... Я почти закончил и буду направлять жалобу в Европейский суд. Это единственный ... один из действенных способов пересмотреть это решение ... Я не собираюсь мириться с незаконными решениями", - рассказал Сытник.

В свою очередь, глава МВД Арсен Аваков ответил Сытнику своем Twitter-аккаунте, написав, что руководитель НАБУ просто пытается оправдать "свое неоплаченное пьянство".

"1.Возбудить пару тройку фейковых дел самому 2.Написать в ГБР, что министр заставлял его пить дорогой алкоголь и не платить за него. 3. Написать в американское посольство, что это не он заявлял о поддержке Хилари против Трампа. А его заставили. Тогда все поймут — идиот. А идиотов - жалко, им надо помогать", — говорится в сообщении.

Как ранее сообщал Главред, НАБУ закрыло уголовное производство против главы МВД Арсена Авакова.

МВД НАБУ Арсен Аваков Артем Сытник новости Украины
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