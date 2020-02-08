"Хрен с Крымом, верните Кубань": в Сети ажиотаж из-за необычной карты Украины

Станция метро Вокзальная в Киеве / korrespondent.net

Один из проектов интерьера станции метро Вокзальная в Киеве предполагал размещение карты Украины в торце перрона.

Как говорится в сообщении в Facebook-сообществе Клуб коренного киевлянина, на карте отсутствует Крым, однако есть другие "присоединенные" к Украине земли.

"1952 год. Один из проектов станции метро Вокзальная. Обратите внимание на карту Украины, что в конце станции. На ней Украина без Крыма. Но есть Кубань и Ростовская область. Эта карта очень точно описывает не границы, а скорее места проживания этнических украинцев", - сказано в сообщении.

/ @kiev.klab

При этом пользователи в Сети бурно отреагировали на необычную карту Украины:

"Хрен с тем Крымом, верните Кубань!", "Нет на той карте Кубани! А КРЫМ передали в 1954, через два года. на востоке есть шахтинский и таганрожский районы, которые были тогда в УРСР", "Зато слева есть территории, которые оккупант Коба присоединил в 39-м году", "Зліва є території Західноукраїнської Народної Республіки, які були окуповані Польщею в 1918 році. Це була Україна і без окупанта Коби", "Дайте это Путину почитать и карту суньте под морду. Пусть архивы Сталина поднимет. У кого что было", "Посмотрите хорошенько, Кубани там уже нет. Нет и Крыма. Но есть, скорее всего часть сегодняшней Ростовской и наверное Белгородской областей, вместо которых и всучили Украине убыточный и "занедбаний" Крым", "Эм, на этой карте нет Кубани. Откройте гугл и посмотрите, где находится Кубань. Здесь интересно другое - Молдову присоединили к Украине", - пишут в комментариях пользователи.

Напомним, ранее американская компания Apple в своих сервисах стала указывать аннексированный Крым как регион России. В свою очередь, министр иностранных дел Вадим Пристайко призвал компанию Apple не лезть в глобальную политику.