"Концлагерь": экс-узник боевиков "ДНР" рассказал об ужасах тайных тюрем

Боевик ДНР / Reuters

Освобожденный из плена боевиков "ДНР" Василий Савин, который в 2015 году стал "чиновником" в ОРДЛО, рассказал о своем о тайных тюрьмах террористов. По словам участника обмена пленными, он хотел создать батальон Макеевка и развалить так называемую республику изнутри.

"Когда он (главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко, - ред.) осознал, что делалось у него под носом, то сразу отменил приказ о создании дополнительных вооруженных формирований при районных администрациях", – отметил бывший узник в интервью Апострофу.

При этом он указал, что арестовывать его пришли бойцы Оплота, а именно комендант Макеевки и Александр Ляшенко.

"Ворвались ко мне с криками, с издевкой: "Слава Украине!" Я все сразу понял и спокойно ответил: "Героям слава"! Потом забрали меня в подвал. И в чем особый цинизм: Путин тогда по телевизору выступал, мол, назовите хоть один адрес тайной тюрьмы "Министерства государственной безопасности ДНР". В лицо бы плюнул, если бы была возможность", – признался Савин.

Кроме того, он указал, что тайная тюрьма, в которой он находился, располагается в Макеевке на улице Ленина 123 в подвале бывшего отдела налоговой милиции, вторая – в Донецке на улице Куйбышева 61 в здании телецентра, третья - в бывшем здании областного КРУ на бульваре Шевченко 26 и в гаражном кооперативе рядом, еще одна в двухэтажном особняке на улице Молодежной 14, где людей "просто расстреливали".

"На моих глазах убили двоих. Не так как в фильмах показывают: выходи, руки за голову, завяжите глаза, целься… нет. Буднично застрелили молодого парня, которого взяли в плен в аэропорту, и молодую девушку, о которой говорили, что она снайпер", – поделился воспоминаниями освобожденный пленник боевиков.

Также он сообщил, что так называемая Изоляция находится на улице Светлого пути 3, где расположен завод теплоизоляционных материалов, но "концлагерь там".

Как ранее сообщал Главред, бывший "чиновник ДНР" Василий Савин рассказал, как боевики истязали пленных.