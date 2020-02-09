  1. Главная
  3. Украина

"Концлагерь": экс-узник боевиков "ДНР" рассказал об ужасах тайных тюрем

9 февраля 2020, 18:25

Василий Савин заявил, что в лицо бы плюнул президенту РФ Владимиру Путину за его цинизм.

Боевик ДНР
Боевик ДНР / Reuters

Освобожденный из плена боевиков "ДНР" Василий Савин, который в 2015 году стал "чиновником" в ОРДЛО, рассказал о своем о тайных тюрьмах террористов. По словам участника обмена пленными, он хотел создать батальон Макеевка и развалить так называемую республику изнутри.

"Когда он (главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко, - ред.) осознал, что делалось у него под носом, то сразу отменил приказ о создании дополнительных вооруженных формирований при районных администрациях", – отметил бывший узник в интервью Апострофу.

При этом он указал, что арестовывать его пришли бойцы Оплота, а именно комендант Макеевки и Александр Ляшенко.

"Ворвались ко мне с криками, с издевкой: "Слава Украине!" Я все сразу понял и спокойно ответил: "Героям слава"! Потом забрали меня в подвал. И в чем особый цинизм: Путин тогда по телевизору выступал, мол, назовите хоть один адрес тайной тюрьмы "Министерства государственной безопасности ДНР". В лицо бы плюнул, если бы была возможность", – признался Савин.

Кроме того, он указал, что тайная тюрьма, в которой он находился, располагается в Макеевке на улице Ленина 123 в подвале бывшего отдела налоговой милиции, вторая – в Донецке на улице Куйбышева 61 в здании телецентра, третья - в бывшем здании областного КРУ на бульваре Шевченко 26 и в гаражном кооперативе рядом, еще одна в двухэтажном особняке на улице Молодежной 14, где людей "просто расстреливали".

"На моих глазах убили двоих. Не так как в фильмах показывают: выходи, руки за голову, завяжите глаза, целься… нет. Буднично застрелили молодого парня, которого взяли в плен в аэропорту, и молодую девушку, о которой говорили, что она снайпер", – поделился воспоминаниями освобожденный пленник боевиков.

Также он сообщил, что так называемая Изоляция находится на улице Светлого пути 3, где расположен завод теплоизоляционных материалов, но "концлагерь там".

Как ранее сообщал Главред, бывший "чиновник ДНР" Василий Савин рассказал, как боевики истязали пленных.

ДНР новости России Макеевка тюрьмы Александр Захарченко обмен пленными новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «"Концлагерь": экс-узник боевиков "ДНР" рассказал об ужасах тайных тюрем». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

18:48
"Наивная" идея": Джек Чан объявил "жаркую войну" смертельному коронавирусу
18:47
Аграрная реформа: "слуга народа" шокировал ценой гектара земли Видео
18:30
Под Запорожьем трое детей утонули в ледяном пруду
18:25
"Концлагерь": экс-узник боевиков "ДНР" рассказал об ужасах тайных тюрем
18:08
Баснословыне суммы: зам Рябошапки рассказал всю правду о зарплатах
18:04
Как сделать вкуснейший грибной крем-суп и суп-пюре: быстрые рецепты Видео
18:00
Маникюр на День святого Валентина – идеи сногсшибательного маникюра на 14 февраля
17:50
В ВОЗ вдребезги разбили популярные мифы о вирусе из Китая: что не сможет защитить
17:36
Главарь боевиков рассказал, как уничтожили гостиницу Прага в Донецке
17:33
В Чехии перевернулся автобус с детьми - много пострадавших
17:11
На круизном лайнере в Японии коронавирусом заразился украинец - СМИ Видео
16:48
Порошенко съездил во Францию на кругленькую сумму: обнародована декларация
16:42
Суперэффективная гречневая диета - отзывы и меню на неделю Видео
16:25
500 тысяч человек: ученые спрогнозировали пик распространения вируса из Китая
16:00
Клубничный блонд - самое головокружительное окрашивание волос 2020 фото Фото
15:56
В Москву на заработки: в России в жутком ДТП погибли украинцы
15:30
Кулинарный эксперт развеял ореол загадочности вокруг популярного фуд-тренда Видео
15:24
"Позволяют себе угрозы": родные героев Небесной Сотни срочно обратились к Зеленскому
15:10
Мода 2020 – в моде умопомрачительные желтые пальто и яркая клетка фото
15:00
В Минобороны рассказали, когда отправят на ремонт разграбленные корабли Видео
14:58
Главный дипломат ЕС обговорил с Помпео аннексию Крыма Россией
14:35
"Все ходы записаны": "няш-мяш" Поклонская решила доказать, что она украинка
14:26
Китайские фонари по цене испанских: в Киеве нашли "зраду" в освещении Мариинского парка
14:23
Первый случай "некитайской смерти": в Ухане от коронавируса умер американец
14:04
Нефедов рассказал, кого хочет сажать за контрабанду
13:51
Коронавирус на лайнере в Гонконге: власти заявили о завершении карантина
13:39
Оторвало шасси: в РФ произошло жуткое ЧП с пассажирским самолетом Фото Видео
13:27
"Менты о*уеют, боевик для лохов": новые детали захвата банды на Закарпатье Видео
13:21
"Драная клизма, изгаженная собаками": Путин снова стал посмешищем в Сети - фото
13:10
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: ответка за грешки, ножи в спину и выпендреж Видео
13:01
Кровавое убийство в оккупированном Крыму: мать зарезала 7-летнего сына
12:59
"Вернуть молодые годы": Валенса прошелся по требованию Польши о репарациях
12:45
Потрясающий бордовый маникюр 2020 – кошачий глаз и матовые ногти фото Фото
12:33
Коронавирус на лайнере с украинцами: число инфицированных возросло – СМИ
12:20
Маникюр 2020 – самый нежный сиреневый маникюр с блеском и перламутром фото Фото
12:19
"Нельзя запрещать": заместитель Рябошапки отреагировал на обыски на 1+1 Видео
11:58
"В уретру проволоку от шампанского": экс-узник "ДНР" рассказала о жутких пытках
11:53
Хлебнул и крепко уснул: названо молоко, которое действует как снотворное
11:32
Захват заложников в Таиланде: появились подробности ликвидации стрелка Видео
11:10
"Перезанять и перебиться": политолог дал неутешительный прогноз на 2020-й
10:55
Синий маникюр 2020 – красивый маникюр космос и яркий двойной френч фото Фото
10:40
Край дна: киевский паб оскандалился из-за подыгрывания "Л/ДНР"
10:36
"Китайцы нас наё*ывают": уханьский смертоносный вирус переименовали
10:20
У Украины осталось не более 8 лет на выживание мнение
10:11
Билет, чемодан, вокзал: какие сны видят люди перед своей смертью
09:57
"Языковая инквизиция": Поклонская сравнила Украину с пиратами из Сомали
09:34
Кровавая бойня в Таиланде: стали известны мотивы стрелка
09:19
"Дурь голубая генерала без армии": Джемилев дал совет Зеленскому, как вернуть Крым Видео
09:19
При Путине врагами РФ будут все, кто имеет хоть сантиметр границы с Россией мнение
09:10
Курс доллара продолжит падение: эксперт дал прогноз на неделю
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять