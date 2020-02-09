"В уретру проволоку от шампанского": экс-узник "ДНР" рассказала о жутких пытках

Василий Савин / Facebook/Василий Савин

Бывший "чиновник ДНР" Василий Савин, которого освободили в рамках обмена пленными, рассказал, как боевики истязали пленных. По его словам, у него был план разрушения террористической республики изнутри.

"Хватали моих друзей, просто за то, что они меня знают, мою бывшую жену, сына, проводили обыски, изымали оборудование. Но я был относительно известный человек, меня нельзя было откровенно калечить: вырывать зубы плоскогубцами, отрезать уши, отрубать пальцы, выкалывать глаза. Таких людей пытают иначе", - рассказал Савин в интервью Апострофу.

При этом он отметил среди пыток были и особо изощренные.

"Конечно же, током, это понятно. Есть и такой метод: вставляют в уретру проволоку от шампанского, с одного конца поджигают – алюминий быстро проводит тепло, а следов никаких не остается", – отметил бывший пленник.

Кроме того, он сообщил, что из него всячески выбивали нужные признания в течение двух месяцев, но он никого не сдал.

"Учитывая, что я толстый, мне 16 суток ничего не давали есть. Но семь суток в абсолютной темноте – это не для слабонервных. Дважды меня выводили на расстрел, один раз меня закапывали живьем. Положили в гроб в наручниках и заколотили крышку. Но мне было смешно, ведь я знал, что в наручниках не закопают, за наручники они же расписались, за них отвечать придется", – добавил освобожденный украинец.

Также он указал, что обычно пленных пытают так называемые сотрудники МГБ ДНР, но на руководящих постах находятся офицеры ФСБ России, которые призирают донецких.

Как ранее сообщал Главред, бывший пленный боевиков "ДНР" Станислав Асеев рассказал о "предателях" в рядах участников обмена и пытках в плену.