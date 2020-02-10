На Львовщине под лед ушли люди, есть жертва

На Львовщине под лед провалились рыбаки, погиб мужчина / УНИАН

В воскресенье вечером, 9 февраля, возле села Новый Яр Яворовского района Львовской области на водоеме провалились под лед рыбаки, один из пострадавших умер по дороге в больницу, по предварительным данным, от переохлаждения.

Под лед провалились четверо рыбаков, скончался 34-летний житель Винницкой области, пострадавшие госпитализированы, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Львовщине.

В ведомстве добавили, что пострадавшим после инцидента пытались помочь другие мужчины - вытащили из воды, оказали первую помощь, сняли с них мокрую одежду и разожгли на берегу костер для обогрева.

После смерти пострадавшего правоохранители начали производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса - Умышленное убийство - с пометкой "несчастный случай".

Напомним, 19 января - на Крещение Господне 2020 - у села Мужиево Береговского района Закарпатской области на искусственном водоеме во время рыбалки под лед провалились двое мужчин, позже были найдены их тела.