Рябошапка рассказал, какой статус у вернувшихся в Украину экс-бойцов Беркута

Маринченко, Тамтура / DW

Двоих экс-бойцов спецподразделения МВД Беркут Александр Маринченко и Сергей Тамтура, вернувшиеся в Киев после обмена пленными с боевиками и россиянами, остаются подсудимыми.

С таким заявлением в эфире украинского телевидения выступил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

"Дело сейчас находится на стадии судебного разбирательства и, соответственно, те люди, которые были обменены и которые вернулись, как были подсудимыми, так ими и остаются. То есть процессуальный статус у них не изменился", - заявил он.

Напомним, ранее 29 декабря 2019 года произошел обмен пленными в формате "всех на всех" между Киевом и боевиками ОРДЛО. В том числе террористам и россиянам были переданы экс-"беркутовцы" (подозреваемыми Олег Янишевский, Павел Аброськин, Сергей Зинченко, Сергей Тамтура и Александр Маринченко. Однако двое последних в начале февраля 2020 года вернулись обратно в Киев.