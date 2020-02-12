Под стены Кабмина стянули сотни фур: в чем причина

Акция протеста под Кабмином в Киеве / Информатор

С самого утра в среду, 12 февраля, на въезде в Киев и в правительственном квартале в центре столицы проходит акция протеста - свое недовольство выражают международные перевозчики.

Водители пригнали фуры под Кабмин на улице Грушевского и требуют отставки министра инфраструктуры.

На автомобилях размещены плакаты с надписями "Не издевайтесь над автоперевозчиками", "Не зарабатывает перевозчик - теряет государство" и прочие.

Фуры под Кабмином / Фото Информатор

Фото Информатор

По мнению участников акции протеста, электронная программа бронирования разрешений на международные автомобильные перевозки, которая заработала с января этого года, является несовершенной. Водители считают, что из-за этой программы образовались многодневные простои на границе. Кроме того, количество международных рейсов сократилось более чем на 5 тыс. Из-за этого люди недополучают зарплату, а автоперевозчики разрывают с международными партнерами контракты, потому что не могут доставлять свои товары в срок.

Как сообщает 112 Украина, водители полностью заблокировали одну из полос Бориспольской трассы. Таким образом, движение на въезде в Киев частично затруднено. По информации Киев Оперативный, движение затруднено на всех въездах в Киев, в частности, на Одесской трассе.

Фото Информатор

Тем временем сегодня в 11:00 состоится закрытое заседание Кабинета министров. Об этом свидетельствует повестка дня, опубликованная на сайте КМУ. Во время заседания правительство рассмотрит изменения процедуры выплаты помощи на захоронения и вопросы административного судопроизводства. На 14:00 запланирован брифинг премьер-министра Алексея Гончарука.

Напмоним, ранее масштабные акции протеста в центре Киева проводили владельцы авто на европейских номерах.