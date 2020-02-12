"Со СМИ узнали": САП взялась за российский паспорт Онищенко

Александр Онищенко / УНИАН

Специализированная антикоррупционная прокуратура взялась за беглого народного депутата Александра Онищенко. Так правоохранители проверяют у экс-нардепа наличие паспорта Российской Федерации.

"Вчера мы уже со СМИ узнали, сейчас проверяем по своим каналам процессуальным, что у него (Александр Онищенко, - ред.), оказывается, российский паспорт все это время был", - рассказал руководитель САП Назар Холодницкий, передает Укринформ.

При этом он указал, что дело Онищенко отложили до мая, потому что он находится в Германии, и соответствующие органы этой страны должны передать ему повестку в украинский суд.

Как ранее сообщал Главред, экс-нардеп Александр Онищенко обратился с просьбой к Германии о предоставлении политубежища.