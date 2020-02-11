"Катастрофические условия": Онищенко боится ехать в Украину и обратился к Германии

Беглый экс-нардеп просит убежища в Германии

Экс-нардеп, который ранее сбежал из Украины, Александр Онищенко обратился с просьбой к Германии о предоставлении политубежища.

Как заявил в интервью изданию DW адвокат украинца Инга Миноджио, в Украине "катастрофические условия содержания в следственных изоляторах".

Также Онищенко побаивается того, что его главные враг и оппонент Петр Порошенко, "даже после потери власти остается очень влиятельным", что якобы представляет опасность для бывшего депутата.

"В Украине существует опасность для жизни и здоровья моего подзащитного", - подчеркнул адвокат.

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Как писал Главред, в декабре прошлого года суд Германии избрал меру пресечения Онищенко в рамках рассмотрения дела о его экстрадиции по запросу Национального антикоррупционного бюро Украины. О решении суда тогда сообщил экс-нардеп Игорь Мосийчук в своем Telegram-канале. По его словам, Онищенко взяли под стражу сроком на два месяца без права внесения залога.

"Похоже рождественско-новогодние праздники Александр Онищенко проведет в немецкой тюрьме", - написал Мосийчук.

Отметим, 3 декабря 2019 года в в САП подтвердили, что беглого экс-депутата Александра Онищенко действительно задержали в Германии.

В конце ноября Онищенко заявил, что вернется в Украину в пятницу, 13 декабря. Свои слова экс-нардеп подтвердил билетом на самолет Ryanair эконом-класса из Барселоны в Киев.

Как известно, экс-депутата Онищенко подозревают в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО Укргаздобыча.