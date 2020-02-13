Адвокат рассказал, сможет ли вернуться новая партия экс-беркутовцев в Украину

Адвокат Игорь Варфоломеев поведал о том, смогут ли в ближайшем будущем вернуться Павел Аброськин, Сергей Зинченко, Олег Янишевский.
Экс-сотрудники спецподразделения МВД Беркут - Павел Аброськин, Сергей Зинченко и Олег Янишевский - по всей вероятности, скоро возвратятся в Киев.
С таким заявлением, в четверг, 13 февраля, в интервью Громадському радио выступил адвокат Игорь Варфоломеев. По его информации, "обменянные" в конце минувшего года Аброськин и Зинченко сейчас пребывают во временно оккупированном Донецке, а Олег Янишевский – в временно оккупированном Луганске.
Кроме того, Варфоломеев заявил о том, что у них возникли проблемы с документами – "фактически отсутствуют паспортов".
"У Зинченко там фотография вообще – еще когда он получал паспорт в 16 лет. И он сейчас недействителен. И потом вопрос выезда – были сложности и у Сергея с Александром (экс-беркутовцев Тамтуры и Маринченко – Главред)", — сказал адвокат.
Напомним, ранее двое бывших сотрудников спецподразделения Беркут Александр Маринченко и Сергей Тамтура, которых в декабре 2019 года передали боевика "Л/ДНР" в рамках обмена пленными, вернулись в Киев.