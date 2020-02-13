Не только отставка: Богдан проиграл суд партии Порошенко

Андрей Богдан / УНИАН

Шестой апелляционный административный суд признал соответствующим законодательству исключение Андрея Богдана (недавно уволенному с поста главы Офиса президента) из списка кандидатов в депутаты Верховной Рады Украины восьмого созыва от партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность".

Об этом сообщили представители нынешней политсилы Порошенко - партии Европейская солидарность в социальной сети Facebook.

"Европейская Солидарность" выиграла судебное дело против Андрея Богдана относительно законности исключения его из списка кандидатов в народные депутаты Украины от партии в Верховную Раду Украины восьмого созыва", - говорится в тексте.

Напомним, в начале 2016-го Рада приняла закон, который позволил партийным лидерам исключать кандидатов в депутаты из избирательных списков уже после проведения выборов. Вскоре Андрей Богдан (который в 2014-м был под номером 74 в списке БПП) был исключен как человек, не участвующий в партийной деятельности.