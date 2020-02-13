Криклий пролил свет на сотрудничество Укрзализныци с немецкой компанией

Укрзализныця / cfts.org.ua

Министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал, какие именно вопросы поднимали во время переговоров с национальным оператором железных дорог Германии Deutsche Bahn. По его словам, обсуждались конкретные показатели и готовность разделить риски.

"Проконсультировать, изучить, сделать аудит, понять проблемы и приоритеты - это один аспект", - уточнил Криклий в интервью LIGA.net.

При этом он отметил, что рассматривались возможности потенциального участия в управлении Укрзализныцей.

"Здесь для меня важно, чтобы они тоже разделяли часть рисков, если что-то хотят зарабатывать и что-то предлагать", - указал министр.

Также он заявил, что после выбора консультанта будут выписаны "более конкретные вещи".

Как ранее сообщал Главред, крупнейший железнодорожный концерн Европы Deutsche Bahn намерен сотрудничать с Укрзализныцей, помогая актуальными рекомендациями, основанными на собственном опыте.