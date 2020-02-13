Россия разжилась новыми ядерными установками: Киев всполошил МАГАТЭ

Россия разжилась новыми ядерными установками: МАГАТЭ всполошилось / фото: donbass.ua

Благодаря незаконной аннексии Крыма Россия незаконно получила и принадлежащие Украине, размещенные на полуострове ядерные установки. Вкупе к ним пошла и соответствующая документация, на которую также распространяется международная защита.

С таким обвинением выступил замминистра энергетики и защиты окружающей среды по вопросам европейской интеграции Украины Константин Чижик на конференции по физической ядерной безопасности в Вене. И добавил, что, учитывая агрессивную политика Кремля, подобные ядерные "приобретения" не могут не вызывать опасения у мировой общественности.

Читайте такжеЯдерное оружие может пойти в ход: астролог назвал опасные месяцы в 2020 году"РФ нарушила принципы международного права и незаконно оккупировала АР Крым и город Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. РФ захватила ядерные установки и материалы на полуострове, которые являются собственностью Украины и в отношении которых применяются гарантии МАГАТЭ согласно действующему соглашению о гарантиях и Дополнительным протоколом к ней между МАГАТЭ и Украиной", – цитирует Укринформ главу украинской делегации.

Тем самым российские власти "сделали невозможным необходимый регуляторный контроль" над перечисленными Чижиком объектами. Речь идет среди прочего и о научно-исследовательском реакторе и иных ядерных установках Севастопольского национального университета ядерной энергетики и промышленности.

Сама Украина продолжает придерживаться принципов мирного использования ядерной энергии, подчеркнул Чижик. Он заверил, что страна максимально эффективно защищает ядерные установки и ядерные материалы – что МАГАТЭ и иные международные партнеры уже неоднократно подтверждали сами.

Напомним, после ликвидации Сулеймани Тегеран заявил о выходе из ядерной сделки. Иранская ядерная программа не будет иметь никаких ограничений.