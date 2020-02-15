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"Минск - 3": политолог из РФ раскрыл планы Путина

15 февраля 2020, 06:45

Станислав Белковский считает, что Кремль пытается доказать невыполнение Минских соглашений.

Донбасс
Донбасс / Фото УНИАН

Власти Российской Федерации пытаются доказать, что Украине нельзя передавать контроль над государственной границей. По словам российского политолога Станислава Белковского, для того Кремль хочет на уровне Совбеза ООН зафиксировать невыполнение Минских соглашений.

"Режим тишины, скорее всего, не соблюдается. Россия хочет показать, что "особый статус" отдельных районов Донецкой и Луганской областей юридически не легализуется, выборы там не проводятся, поэтому разговор о передаче контроля над границей неуместен. В перспективе это дает Москве замороженный конфликт приднестровского образца, к которому Кремль абсолютно готов", – рассказал Белковский в комментарии Гордону.

При этом он указал на необходимость пописать новые соглашения взамен минским.

"Сами по себе Минские соглашения были изначально невыполнимыми. И для выхода из состояния замороженного конфликта нужен "Минск – 3", который отчасти содержал бы концепцию старых соглашений, но базировался бы на неких новых предпосылках", - отметил политолог.

Кроме того, он считает, что Москва может отдать контроль над границей Киеву при условии ослабления санкций.

"Теоретически РФ может передать контроль над границей до юридической легализации ОРДЛО, но для этого нужно ставить вопрос о смягчении санкций США и Евросоюза", – подытожил Белковский.

Как ранее сообщал Главред, Российская Федерация созывает Совет Безопасности ООН из-за Украины. 

Минские соглашения Кремль Донбасс новости России новости Украины
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