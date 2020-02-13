"Параллельная реальность": в МИД Украины объяснили истерию России

МИД Украины / Капитал

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на созыв Совета безопасности ООН Российской Федерацией. Так, украинские дипломаты считают, что Кремль пытается сместить акценты накануне специального заседания Генеральной Ассамблеи.

Отмечается, что спецзаседание Генассамблеи ООН состоится в четверг, 20 февраля, и было инициировано Украиной. При этом главным вопросам станет ситуация на временно оккупированном Донбассе и аннексированном Крыму

"Вчера появилась новость о российской инициативе созвать накануне этого мероприятия заседание Совбеза ООН для обсуждения состояния выполнения Минских договоренностей", - говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства Украины.

При этом в министерстве отметили, что таким образом Москва пытается распылить внимание мирового сообщества.

"Ожидаемый, традиционный и проверенный трюк российской дипломатии, направленный на распыление внимания мирового сообщества, смещение акцентов, формирование параллельных политических реальностей", - подытожили в МИД.

Как ранее сообщал Главред, Российская Федерация созывает Совет Безопасности ООН из-за Украины.