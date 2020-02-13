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Россия в истерике собирает Совбез ООН из-за Украины

13 февраля 2020, 10:44

Москва запросила заседание во вторник, 18 февраля.

Совбез ООН
Совбез ООН / Reuters

Российская Федерация созывает Совет Безопасности ООН из-за Украины. Причиной стала пятая годовщина минских договоренностей.

По словам заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского, Москва запросила заседание во вторник, 18 февраля, во второй половине дня.

"В связи с пятой годовщиной Комплекса мер по реализации минских соглашений, которая отмечается сегодня, 12 февраля, а также в связи с пятой годовщиной принятия резолюции СБ ООН 2202 (17 февраля) Россия запросила проведение брифинга Совета Безопасности", - цитирует дипломата Интерфакс-Украина.

Стоит отметить, что во среду, 12 февраля, Украина в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе передала уточненный список лиц, которых стремится освободить, а также стороны практически согласовали новый участок для разведения сил и вооружения.

Как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время встречи в "нормандском формате" в Париже.

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