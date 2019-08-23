"Загадочный взрыв" под Северодвинском: Совбез ООН потребовал от России отчет

23 августа 2019, 08:06

Во время заседания Москва хотела "поставить под ответ" Вашингтон, а в результате сама нарвалась на неприятности.

Совбез ООН
На заседании Совбеза ООН США и РФ обменялись взаимными обвинениями/ Reuters

22 августа состоялось экстренное заседание Совета безопасности ООН, во время которого и.о. постпреда США при ООН Джонатан Коэн потребовал от Москвы раскрыть информацию о "загадочном" взрыве, который произошел 8 августа в Архангельской области и привел к смерти пяти сотрудников Росатома.

Заседание прошло по инициативе Москвы и Пекина в связи с испытанием американской ракеты, сообщает Голос Америки. Во время заседания представители России и США обвинили друг друга в развале Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Обе страны вышли из соглашения 2 августа.

Москва предупредила об опасности новой гонки вооружений, а представитель администрации Трампа потребовал, чтобы Россия раскрыла информацию о взрыве под Северодвинском.

"Что именно случилось в России 8 августа? Почему произошел взрыв? О какой "cистеме" идет речь, и с какой целью эта "cистема" была произведена?", - задал вопросы представитель США.

Напомним, 8 августа в воинской части в поселке Нёнокса в Архангельской области произошел взрыв во время испытаний двигателя корабельной ракеты, состоящей на вооружении ВМФ России. Выяснилось, что погибли пять сотрудников Росатома, а трое - получили травмы и ожоги. 

Читайте также"Наелся фукусимских крабов": в РФ отличились смехотворным оправданием радиации после взрыва под Архангельском9 августа стало известно, что из-за повышения радиационного фона район Двинского залива Белого моря закрыли для свободного плавания.   В тот же день, 9 августа, в Москву доставили шестерых пострадавших после взрыва.  

В США считают, что взрыв под Архангельском был связан с программой гиперзвуковых крылатых ракет Кремля. Официальный Вашингтон пока не может окончательно подтвердить, что под Северодвинском произошел ядерный взрыв, но считает, что радиоактивные элементы присутствовали. 

Тем временем экологическая организация Greenpeace обвиняет российские власти в сокрытии информации о радиоактивном загрязнении в Архангельской области. 

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