Взрыв и утечка радиации в РФ: Украину "накрыло" радиационное облако

19 августа 2019, 15:40

Облако коснулось даже Черновицкой области, и задело Киевщину.

радиация
Радиоактивный шлейф из России прошел по территории Украины / УНИАН

После взрыва на ракетном полигоне в Архангельской области России, по континенту разлетелись радионуклиды, которые накрыли и часть Украины.

В своем Twitter глава организации Лассина Зербо обнародовал карту с движением радиационного облака, которое 13 августа задело Крым, а 15 и 16 распространилось на юге, востоке, и центре страны.

Согласно наблюдений, облако коснулось даже Черновицкой области, и задело Киевщину. В посте показано, как радионуклиды путешествовали по странам, наблюдения велись с 8 по 18 августа.

К слову, в России две станции мониторинга, действующие в рамках Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, не спешили подавать сигнал о передвижении "облака", затем и вовсе отключились. Российская сторона объясняет это проблемами с сетью и связью.

Напомним, 8 августа в воинской части в поселке Нёнокса в Архангельской области произошел взрыв во время испытаний двигателя корабельной ракеты, состоящей на вооружении ВМФ России. Напомним, 8 августа в воинской части в поселке Нёнокса в Архангельской области произошел взрыв во время испытаний двигателя корабельной ракеты, состоящей на вооружении ВМФ России. Выяснилось, что погибли пять сотрудников Росатома, а трое - получили травмы и ожоги. 

9 августа стало известно, что из-за повышения радиационного фона район Двинского залива Белого моря закрыли для свободного плавания.   В тот же день, 9 августа, в Москву доставили шестерых пострадавших после взрыва.  

В США считают, что взрыв под Архангельском был связан с программой гиперзвуковых крылатых ракет Кремля. Официальный Вашингтон пока не может окончательно подтвердить, что под Северодвинском произошел ядерный взрыв, но считает, что радиоактивные элементы присутствовали. 

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Россия Архангельск ядерный взрыв Украина Северодвинск
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