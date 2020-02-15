"Было бы правильно": крымские оккупанты поставили Зеленскому условие по выборам

Крым / УНИАН

Крымские оккупанты отреагировали на слова президента Владимира Зеленского о местных выборах в аннексированном РФ Крыму. Так называемый председатель комитета Госсовета республики Крым по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что такое голосование Киев сможет провести "только для своих граждан в случае открытия консульства".

"Я думаю, что вполне реально открытие консульства (Украины в Крыму, - ред.), и это было бы правильно. Это должно приниматься на уровне внешнеполитических ведомств и только официально", - цитирует пособника оккупантов ТАСС.

При этом он считает, что Украина не признает аннексию Крыма, если откроет консульство.

Как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что местные выборы в Украине осенью также должны состояться на Донбассе и в аннексированном Крыму