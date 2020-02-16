Будте начеку: спасатели предупредили о жуткой опасности в Карпатах

ГСЧС сообщила о лавинной опасности в Карпатах / "Сегодня"

В то время, как в столице Украины был объявлен желтый уровень опасности из-за сильного ветра, спасатели обратились с важным предупреждением к местным жителям и гостям карпатского региона.

Как пишет пресс-служба ГСЧС, спасатели предупреждают о снеголавинной опасности в горах Ивано-Франковской области в воскресенье, 17 февраля.

Об этом сообщается на сайте ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"17 февраля в результате оттепели в горах Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3-й уровень)", - говорится в сообщении.

Ранее Главред писал, что погода в Киеве до конца суток значительно ухудшится. Синоптик объявил первый уровень опасности – желтый. По прогнозам Укргидрометцентра, в столице в ближайший час и до конца суток 16 февраля, ночью и утром 17 февраля ожидаются сильные порывы ветра – они достигнут 15-18 м/с (І уровень опасности). Уровень опасности желтый означает, что погодные условия потенциально небезопасны. Гражданам рекомендуется быть внимательными и следить за сообщениями о возможном ухудшении погоды.

Также напомним, Украина может получить свои преимущества от глобального потепления уже в ближайшие годы.

Такое мнение высказала эксперт и заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского научно-исследовательского гидрометеорологического института Светлана Краковская.

"В ряде регионов можно будет выращивать по два, а то и по три урожая. К тому же с каждым годом у нас становятся все более благоприятными условия для выращивания культур, которые прежде считались в Украине экзотическими. Я не говорю уже о том, что теплые зимы позволяют тратить меньше денег на отопление", — рассказала она.