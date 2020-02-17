Порошенко в Мюнхене хотел попасть на панель, но охрана его не пустила

Порошенко опозорился в Германии / УНИАН

Поездка Петра Порошенко на Мюнхенскую конференцию по безопасности сопровождалась инцидентом. Немецкие организаторы не допустили Порошенко в зал, где проходила украинская панель с участием президента Зеленского.

Свидетелями этого инцидента были немецкие депутаты от Европарламента, сообщил в своем телеграм-канале бывший народный депутат, член Наблюдательного совета Укрзализныци Сергей Лещенко.

"Порошенко решил не предавать эту ситуацию широкой огласке, потому что случившееся противоречит его легенде участия в Мюнхенской конференции по безопасности. В интервью принадлежащим ему телеканалам Порошенко очень старался показать себя влиятельной фигурой, причастной к принятию решений в мировой политики", - пишет Лещенко.

Также Лещенко отметил, что в интервью Немецкой волне Порошенко похвастался, что именно его усилиями сняли с сайта Мюнхенской конференции скандальный план "Двенадцать шагов по укреплению безопасности в Украине".

"Правда, документ спустя день вернули на сайт, он и сейчас там находится, но Порошенко это уже никак не комментировал", - добавил Лещенко.

В то же время журналист Тятьяна Даниленко на своей странице в Фейсбуке подтвердила информацию о том, что перед носом Порошенко закрыли дверь.

"Экс-президенту твердо указали на дверь, несмотря на его статус и опыт участия в главном мероприятии по безопасности Европы. Не помогли ни его звонки организаторам, ни скандал прямо в дверях", - отметила журналист.

Напомним, на Мюнхенской конференции по безопасности обсудили украинский вопрос. Так, ее участники согласовали 12 шагов для усиления безопасности в Украине и в евроатлантическом регионе.

Чуть позже министр обороны Андрей Загороднюк назвал документ вбросом и "частной инициативой каких-то граждан".

"Он не соответствует официальной позиции ни одной из стран. Его уже убрали с сайта конференции. Это частная инициатива каких-то граждан. Может, это какой-то вброс. Мы работаем над другими вопросами", – отметил глава оборонного ведомства.