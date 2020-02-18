Дал пинка: в Одесской области депутат устроил кулачные бои с юристом

Депутат подрался с юристом/ скриншот

В Одесской области подрались депутат Арцизского городского совета Анатолий Афанасьев и юрист Александр Михайлов. Так, депутат дал юристу пинка, когда тот проходил мимо.

В Facebook обнародовали ролик, на котором видно, как мужчина похожий на депутата, разговаривая по телефону, ударил проходящего человека, когда тот заходил в кабинет. В свою очередь, юрист решил дать отпор обидчику, что в результате переросло в драку.

По мнению местных жителей, депутат таким образом решил отомстить юристу за то, что его уличили в двойных стандартах во время заседания земельной комиссии. В то же время юрист утверждает, что народный избранник "выбил для себя и близкого человека два земельных участка бесплатно".

"Но самое интересное, он для себя и близкого ему человеку выбил бесплатно, повторяю – бесплатно, то есть даром, два участка. Информация про участки находится в свободном доступе в Публичной кадастровой карте. Люди под своими домами должны покупать землю, а великие города сего получать пустующие участки в центре города бесплатно, то есть даром", – отметил Михайлов.

Как ранее сообщал Главред, в Северодонецке Луганской области помощник депутата Верховной Рады и депутат местного совета выясняли отношения на кулаках.