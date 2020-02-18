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"Лезут, как свиньи": на Донбассе боевики весь день атаковали

18 февраля 2020, 20:58

17 обстрелов боевики совершили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Донбасс,военный
Боевики на Донбассе весь день обстреливали позиции ВСУ / УНИАН

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 18 февраля незаконные вооруженные формирования 18 раз нарушили режим прекращения огня.

По информации пресс-центра ООС, боевики обстреляли украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, 120 мм и 82 мм минометов, вооружения танка, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

17 обстрелов боевики совершили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Также НВФ атаковали позиции оперативно-тактической группировки "Восток".

"Кроме этого, вблизи населенного пункта Орехово враг совершил попытку штурма наших наблюдательных постов. В результате боевого столкновения украинские защитники дежурными огневыми средствами подавили вражеский огонь и остановили диверсионно-разведывательную группу противника. Позиции украинских защитников не потеряны", - сообщили в пресс-центре ООС.

Также в штабе рассказали, что во время вражеских атак ранения получили трое украинских военных, один погиб. Еще двое военнослужащих получили боевые травмы.

Отметим, в соцсетях под сводкой штаба ООС в комментариях граждане пишут, что сегодня на Донбассе погибли 5 человек.

"Остання інформація на 13.00. Від хлопців які там. 5 загиблих. 5 поранених. Один важкий. Шестеро пропали безвісти", - пишет Артем Щербаковский.

"А нам вішають лапшу на вуха - один загиблий.... СУКИ ! Но скритоє ЗАВЖДИ стає явним. ! ... І як вони будуть викручуватися !? Як їм з цим жити !?", - возмутилась Жанна Люба.

"Це нам гірка наука. Вони нас забаюкують миром, а самі лізуть, як свині і знають своє. Вони нас гнуть через коліно,не ламають.І дивляться наскільки ми прогнемось", - убеждена Зоя Бертман.

Напомним, ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак рассказал подробности об утреннем бое в районе Золотого в Луганской области.

"Бой завязался на наблюдательном посту, так называемом Баня, 72-й бригады. В результате этого боя, согласно 51-й статье Устава ООН, мы дали адекватный ответ из всего вооружения, которое было необходимо применить", - заявил он.

Чуть позже стало известно, что в результате мощного вражеского обстрела и атаки в районе Золотого в Луганской области погиб боец 72-ой отдельной механизированной бригады Максим Хитайлов. Погибший 1997 года рождения, уроженец города Лохвица Полтавской области. В ВСУ служил гранатометчиком.

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