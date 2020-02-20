Готовы: в Одессе сделали громкое заявление по украинцам из Уханя

Эвакуация украинцев из Уханя / Reuters

Жители некоторых регионов протестуют против приезда украинцев из Уханя, где бушует коронавирус covid-2019. При этом в Одессе заявили, что готовы принять всех больных вирусом из Китая.

По данным пресс-службы Одесской ОГА, главной базой лечения на зараженных вирусом covid-2019 станет Одесская городская инфекционная клиническая больница, где уже подготовили 20 боксов на 65 мест.

Кроме того, медики Измаила готовы развертыванию дополнительной госпитальной базы. Подчеркивается, что все реанимационные отделения Одесской области приведены в полную готовность.

Также созданы бригады быстрого реагирования, а резервные группы врачей прошли дополнительную подготовку.

Как ранее сообщал Главред, из Уханя удалось забрать 73 человека. Из них 48 граждан Украины и 29 иностранцев. Отмечается, что лайнер не может приземлиться из-за густого тумана. Борт кружит в небе над Харьковской областью.