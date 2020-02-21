Эвакуация из Китая: Гончарук сообщил результаты проверки граждан на ОРВИ

Гончарук рассказал о ситуации в Новых Санжарах / УНИАН

Все украинцы, которые были эвакуированы из зараженного опасным коронавирусом Китая, уже прошли тщательную проверку и не имеют симптомов острых респираторных заболеваний.

Такое заявление сделал премьер-министр Алексей Гочнарук во время своего визита в Новые Санжары в Telegram и отметил, что в настоящее время эвакуированные люди в полной безопасности.

"Говорили с людьми, которые находятся в санатории. Убедился, что здесь есть все необходимое. Объект находится под физической охраной и надзором медиков-инфекционистов. Ситуация под полным контролем правительства", - заверил Гончарук.

Также премьер заявил, что для охраны людей на территории объекта остается 300 сотрудников Нацгвардии, еще 100 нацгвардейцев - в резерве. Нацполиция усилила патрулирование в регионе.

"Трое медицинских работников, которые находились с эвакуированными людьми во время полета, и в дальнейшем остаются с ними. Плюс с ними на территории места обсервации будет еще один медик. Непосредственно с размещенными ни персонал медцентра, ни окружающие контактировать не будут", - добавил премьер.

Протесты в Новых Санжарах

Как писал Главред, в четверг, 20 февраля, в Новых Санжарах Полтавской области состоялась акция протеста и стычки недовольных людей с полицией. Митингующие перекрыли дорогу к санаторию, пытаясь преградить путь туда украинцам, которых сегодня эвакуировали из Китая.

Также сообщалось, что эвакуированная спецрейсом из Уханя украинка Ольга Новик показала, как соотечественники в Новых Санжарах забросали камнями их автобус, оставив в стеклах внушительные пробоины.

"Спасибо, украинцы! Встретили очень тепло", - с горькой иронией написала девушка в своих сторис в Instagram.