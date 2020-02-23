Порадовать знакомую: украинца задержали с ударной дозой препаратов для потенции

Препарат Золотой конек не удалось провезти через границу / Фото: ubelskie.kas.gov.pl

В польском Люблине задержали гражданина Украины, который пытался завезти в Евросоюз запрещенный препарат, обещающий повысить мужскую силу.

Украинец погорел на перевозке тысячи таблеток Золотой конек. Препарат обещает "неограниченные возможности любовной страсти" - по крайне мере, так говорится на упаковке, передает Сегодня.

27-летний гражданин Украины пытался провезти таблетки для потенции через пункт пропуска в Дорогуске. Контрабандист утверждал, что вез препарат в Польшу по просьбе знакомой.

Таблетки изъяли, поскольку перемещение этого препарата через границу запрещено. Средство содержит экстракт морского конька. Этот вид небольших морских лучеперых рыб семейства игловых находится на грани исчезновения и охраняется Вашингтонской конвенцией CITES.

Напомним, ранее в аэропорту Борисполь пассажиры из ОАЭ оставили чемоданы, в которых находилось 113 айфонов и 71 комплект наушников AirPods Pro. Правоохранителям понадобилось несколько недель для розыска владельцев чемоданов.