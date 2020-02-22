"4G связь": журналист рассказал, как живет Скалецкая в медцентре Новых Санжар

Зоряна Скалецкая / Фото: УНИАН

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая живет в таких же условиях, что все эвакуированные из Уханя украинцы и иностранцы. При этом она находится в одном здании со всеми.

"Уверяю - условия такие же, как и у всех остальных. Ест то же, что и мы. Провела дистанционно занятия для студентов. Днем селекторное совещание, так же дистанционно. Вечером встреча с эвакуированными", - сообщил журналист Александр Махов в Facebook.

В свою очередь, Скалецкая опровергла информацию о том, что якобы покидала территорию санатория и заверила, что находится там с обеда пятницы.

"Вчера была очень занята, не было времени смотреть новости и читать соцсети. Сделала это сегодня и, честно говоря, была очень удивлена. Уважаемые журналисты, политики и другие люди рассказывают, как "Скалецкая зашла к инфицированным, потом полетела в Киев, заразила там всех и снова вернулась в Санжары", - рассказала глава Минздрава в своем видеообращении в Facebook.

Также в пресс-службе Полтавской ОГА сообщили, что в медцентре смонтировали передвижную станцию ​​для высокоскоростного доступа к Интернету.

"Теперь эвакуированные из Китая украинцы, которые находятся в обсервации, обеспечены скоростной 4G-связью. Сеть также позволит проводить прямые трансляции из Новых Санжар", - отмечается в сообщении.

Как ранее сообщал Главред, министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая рассказала, как прошел ее день в обсервации в Новых Санжарах вместе с украинцами, эвакуированными из охваченного китайским коронавирусом Уханя.