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"Мертвые" ячейки: в Слуге народа объяснили, почему не нанимают уборщиц

23 февраля 2020, 10:45

По мнению Качуры, партия начинается не с офиса и не с кофеварки, а с идей и поддержки людей.

Качура
Качура рассказал, с чего начинается партия / УНИАН

Сообщение Комитета избирателей Украины о том, что в отчете Слуги народа за 2019 год нет данных о выплате зарплат сотрудникам и отсутствуют партийные ячейки, возмутило народного депутата от Слуги народа Александра Качуру.

 "Комитет избирателей Украины — организация с давней историей, которая прошла не одни выборы. Но на последних выборах скатилась до того, что начала выполнять заказы из кабинета бывшего гаранта? И считает, что партия не может считаться партией, если в ней не работает уборщица и бухгалтер?", — громогласно заявил Качура на своей странице в Фейсбуке.

Качура отметил, что есть партии, которые содержат сотрудников, которые находятся на содержании, перекладывая бумажки. И добавил, что "это никак не повышает к ним доверие избирателей".

Также "слуга народа" привел аргументы в пользу "правоты" партии.

По его словам, аналитическое и информационное обеспечение работы депутатов осуществляют их помощники и Секретариат фракции "слуг народа". Кроме того, по мнению Качуры, "партия начинается не с офиса, и не с кофеварки, а с идей и поддержки людей".

Кроме того, нардеп подчеркнул, что в КИУ "живыми" считают только ячейки со статусом юридического лица.

"Как при "совке" — если есть своя печать, значит, есть и организация", — пишет Качура.

Отметим, в комментариях под сообщением Качуры разразилась дискуссия.

"Хо-хо! Не треба нас дурити і вважати тимчасове збіговисько під лідера партією! У мертвечука 625 печаток есдепеунуль,він так само збирав власну кампашку,маскуючи її під партію. Хоч формальних вимог дотримувався. А новітні качури й цього робити не хочуть і за це доведеться відповісти:за таку підміну і вихолощення розуміння закону.Партійна діяльність із осередками це школа відбору кращих,які мають навчитися бути відповідальними перед народом,школа лідерства,яку проходять, засвоївши хоча б ази парламентаризму. Бо інакше буде той шмельц, яким є чи не вся так звана нова політична сила.Слава Україні!", - высказался пользователь Сети.

"Партія, це коли в місті, районі, селі є прості люди, які ідуть по життю з іі ідеями, несуть ідеологію іншим. А так це, вибачте клуб. І при тому закритий. Ми в себе в районі з самого початку президенськоі, парламенськоі кампаніі хотіли саме бути членами партіі. Та де там. Нікого, А депутату, якого обрали не за ім'я, а лише за СН, зовсім байдуже, бо він вже король. З зневагою та зверхністю до простих людей. І якщо ви цього не побачите, то на жаль тільки буде падати довіра до Президента. А це приведе до поразки в жовтні на місцевих виборах. Тому що депутати, швидше обєднуються з місцевими князьками, перефарбовують іх в зелене я людям гидко на це дивитись. Виходить ,як в "Весіллі в Малинівці" , тільки з перефарбованими керманичами в шапках. Якось так", - высказалась Наталья Двинянинова.

Напомним, ранее нардеп из фракции Слуга народа Виталий Безгин заявил, что у него и его коллег резко в последнее время снизилась мотивация для посещения пленарных заседаний Верховной Рады.

"Если честно, мне немного стыдно перед налогоплательщиками, которые формируют наш бюджет, например, за эту неделю. Потому что я честно не понимаю, за какую деятельность в зале заседаний мы должны получить зарплату", – заявил он.

Качура КИУ ячейка Слуга народа уборщица новости Украины
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