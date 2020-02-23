Бунт и ненависть на Буковине: вернувшейся из Китая семье устроили травлю

Галина Думанская вернулась с семьей из Китая

Вернувшейся из поездки в Китай семье Галины Думанской в селе Долиняны Черновицкой области односельчане устроили травлю.

Женщина ездила в КНР с 4-летним сыном Назаром, больным ДЦП, говорится в материале ТСН.

"Люди начали критиковать меня, что мы совершили преступление, потому что мы не прошли обследование в Борисполе, я не знаю какое", — сказала мать семейства.

После того, как местные жители также начали травить старшую дочь, которая в Китае не была, женщина была вынуждена закрыться дома на "карантин".

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Она попросила медикам взять у семьи кровь на анализы, чтобы местные жители успокоились. Однако приехавшие к Галине домой медики в защитных комбинезонах, напугали односельчан еще больше и они стали требовать у старосты полной изоляции семьи.

"Телефон был красный, у меня паника. Директор школы говорит — приходят родители из этого класса, плачут, потому что пустили девочку, в третьем классе девочка. Забирают детей", — рассказала староста Долинян Валентина Дудчак.

Читайте такжеСражение в Новых Санжарах - настоящий день народного единстваЗаместитель руководителя ОТГ Анатолий Мигалатюк сказал, что на самом деле жителей села взволновало то, что семья не прошла обследование в аэропорту "Борисполь".

Заточение семьи в собственном доме длится почти две недели, в понедельник должен закончиться срок "карантина", при этом уже больше недели ожидаются результаты анализов из Киева.

Кроме того, староста запретил семье женщины выходить из дома, потому что карантин обычно оглашается на 30-40 дней.

В свою очередь руководитель отдела Черновицкого лабораторного центра Юрий Падурару отметил, что семье не обязательно ждать получения результатов анализов, так как Галина и ее дети абсолютно здоровы.

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Напомним, 20 февраля в Новых Санжарах Полтавской области местные жители протестовали против прибытия в медицинский центр МВД, расположенный в их населенном пункте, эвакуированных из Китая граждан Украины и иностранцев. Протестующие бросали в автобусы камни. В одном из автобусов разбили стекло.