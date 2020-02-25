Рана кровоточила три дня: в Луцке живодеры расстреляли собаку

В Луцке живодеры расстреляли собаку

Полицейские в Луцке проверяют информацию о стрельбе в собаку.

"В местных СМИ со ссылкой на сообщение в социальной сети была обнародована информация о том, что якобы в Луцке неизвестные стреляли в собаку. Полиция начала по этому факту проверку", - говорится в сообщении сектора коммуникации полиции Волынской области.

Сообщается, что сведения внесены в Журнал единого учета заявлений и сообщений граждан об уголовных правонарушениях и других событиях. Продолжается проверка.

Как рассказали зоозащитники, пес был бродячим, его часто видели в районе Северного рынка. Около трех дней назад животное подстрелили, и все это время рана кровоточила, началось воспаление.

/ Фейсбук В.Дзидз

Как подчеркнули в сообществах зоозащитников в соцсетях, точное время и место расправы над животным неизвестны, кличка собаки Тайсон, его прооперировали в клинике Айболит.

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"Тайсону сделали все необходимые процедуры. В собаку стреляли, точнее расстреляли! В дальнейшем лечение и передержка в Ласке. После чего нам вернут нашего песика. Теперь мы спокойны, потому что Тайсон в хороших руках", - сообщила пользовательница Вика Дзидз в Facebook.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Днепре живодеры отрубили лапы псу.