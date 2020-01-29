"Конченные мрази": в Днепре живодеры отрубили лапы псу: жуткие фото

Собака, пострадавшая от живодера / Facebook / З.Терещенко

В Днепре живодеры поймали пса по кличке Сильвер и отрубили ему все лапы.

Соответствующее сообщение и жуткое фото опубликовал на своей странице Facebook пользователь Захар Терещенко.

"Никогда не понимал жестокости по отношению к животным. Некоторые случаи действительно поражают и мне лично совершенно непонятно насколько нужно быть конченной мразью, чтобы зародилась даже мысль о подобном, не говоря уже о том, чтобы осуществить такое зверство. Сильверу отрубили все четыре лапы, но в клинику он попал лишь через несколько дней, потому что никому даже в голову не пришло хотя бы позвонить в "Зооконтроль" или волонтерам. Данный случай достаточно яркий пример вопиющей человеческой жестокости, беспощадности, а также пох*изма, но далеко не единственный, поражающий воображение", - написал он.

Напомним, ранее в Днепре избили живодера, который в присутствии детей бил ножом собаку на игровой площадке.