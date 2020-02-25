Захват Россией украинского судна на Азове: стало известно о судьбе рыбаков

Россия захватила украинских рыбаков в Азовском море / ru.wikipedia.org

Украинские рыбакии, захваченные Россией в Азовском море вместе с судном 15 февраля 2020 года, освобождены.

Как рассказал народный депутат Павел Мельник, освобожденные украинцы планируют вернуться домой на своем же судне.

"Только что получена информация, что украинских рыбаков: Сергея Гогу, Алексея Иванова, Василия Тюркеджи и Максима Терехова, которых задержали в Азовском море 15 февраля 2020 года, освободили! По телефону Максим Терехов связался с родными и сообщил, что состояние всех рыбаков хорошее и они морем планируют идти домой на собственном судне!", - говорится в сообщении Мельника в Facebook.

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Напомним, 15 февраля в западной части Азовского моря российские пограничники задержали украинское маломерное судно, на борту которого находились жители села Райновка Запорожской области. Вместе с судном их отвезли в порт оккупированной Керчи.

/ Фейсбук П.Мельника

В так называемом пограничном управлении ФСБ России в оккупированном Крыму заявили, что капитан судна не выполнил требование об остановке и попытался скрыться, а в ходе досмотра плавсредства было выявлено более 290 экземпляров камбалы и незаконное орудие лова - ставные сети.

Подконтрольный российским оккупантам так называемый "Керченский городской суд" арестовал четырех украинцев на 10 суток.