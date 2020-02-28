"Я выйду в пластиковом мешке": в Одессе обвиняемый в суде достал гранату

В пятницу, 28 февраля, в Одессе в здании Приморского районного суда обвиняемый в убийстве достал гранату и начал угрожать подорвать себя.

"Я отсюда вообще не выйду либо выйду в пластиковом мешке… Я буду дальше разговаривать только с прокурором области. Я требую справедливого суда и наказания лиц, виновных в допущении того, что здесь происходит", — заявил мужчина, находящийся на скамье подсудимых.

Как пишут местные СМИ, мужчину зовут Вячеслав Гарькавый. Обвиняется в убийстве гражданина Израиля в сентябре 2016 года. Вместе с ним в зале находились судьи Виктор Иванов и Вячеслав Бондарь, а также конвоиры. Пока непонятно, как ему удалось пронести гранату в зал суда.

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На место прибыли взрывотехники, члены следственно-оперативной группы, кинологи и спасатели. Из здания эвакуировали посетителей и работников. Территория оцеплена.

Отметим, что в Сети уже опубликовали обращение Гарькавого в зале суда.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика:

По последним данным правоохранителям удалось обезвредить преступника. В результате никто не пострадал, а граната якобы оказалась муляжом.

Напомним, 8 февраля военнослужащий в Таиланде сначала застрелил своего командира и двух других солдат на базе, а затем угнал автомобиль Humvee, приехал в торговый центр Terminal 21 и открыл огонь по посетителям.