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Китайский вирус в Киеве: работники метрополитена вооружились масками

28 февраля 2020, 16:11

В соцсетях при этом на полном серьезе пишут, что в Украине нет коронавируса, потому что его не умеют диагностировать.

Метро, поезд
Работники столичного метрополитена вооружились масками / УНИАН

С пятницы, 28 февраля, в Киевском метрополитене транслируют сообщение с просьбой немедленно обращаться к врачу при симптомах ОРВИ.

При этом сами сотрудники метрополитена уже неделю ходят в медицинских масках.

"Правда, носят их иногда как попало. То как Гончарук, то не закрывая нос", - сообщает телеграм-канал Клименко тайм.

Отметим, в соцсетях при этом на полном серьезе пишут, что в Украине нет коронавируса, потому что его не умеют диагностировать.

"А у нас все тихо и спокойно в Киеве. коронавируса нет, его просто не диагностируют.. не можуть, не вміють..бо ті хто вміє давно в Італії та в інших країнах)))", - пишет Юрий Ковальчук.

"Після ситуації в Чорнобиль скільки замовчували про радіацію? В нас усе так. І дай Боже, щоб цебуло правдою, що в нашій країні немає цієї зарази. Хочеться вірити в це", - говорит Леся Обервенец.

"Некажуть, це не значить немає/хоча дай боже, щоб небуло подовше/, але знаючи наш мінталітет, судячи по школах, чи садках. Показуєш дитину, або і сам лікарю, говорять: да у вас признаки грипу, але пишуть орві, щоб не фіксувати і не було наслідків . Щоб не було в чому звинуватить. А наш сімейний лікар сказала, коли я задала питання, якщо в дитини висока темпер. Викликати вас, на що відповіла: збийте таблеткою і всерівно на прийом приходьте, в загальну чергу! Ось реформи з нашими уніками-лікарями!Браво! Звичайно, не всі такі лікарі, бувають від бога!!!!",  - пишет Валентина Делевина.
 

"Нет медицины нет короновируса", - добавила Наталья Гордина.

"Если не обнаружили это не значит что нет потом напишут что умер от гриппа или простуды", - считает Юра Юрьевич.

Читайте такжеВ СНБО дали мрачный прогноз насчет коронавируса в УкраинеНапомним, ранее министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что в случае вспышки эпидемии коронавируса коек в украинских больницах хватит на четыре месяца.

При этом Скалецкая отметила, что такая динамика возможна только в том случае, если в Украине не будут принимать никакие эпидемиологические меры, такие как ограничительные меры, карантинные меры, ограничения выхода из дома.

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