Наложен запрет: в Украине наказали рыбаков, попавших в руки ФСБ в Азовском море

Возвращение украинских рыбаков / пресс-центр Госпогранслужбы

Украинские пограничники в субботу, 29 февраля, подтвердили освобождение украинских рыбаков, которых задержали сотрудники ФСБ в Азовском море. Мужчин доставили в порт Бердянск.

"Тактическая группа катеров Мариупольского отряда Морской охраны, которая несла службу в данном районе, обнаружила корабли БУ ПС ФСБ России, от которых в сторону украинского берега направлялось малое плавсредство... По результатам осмотра и проверки документов, было установлено, что это тоже самое плавсредство и те же четверо граждан Украины, которые в нарушение действующего законодательства вышли в море", – сообщили в Госпогранслужбе.

Отмечается, что плавсредство сопроводили в порт Бердянск, где устанавливаются все обстоятельства задержания рыбаков российской стороной.

"За нарушение пограничного режима и порядка выхода плавсредства в море каждый из рыбаков был привлечен к административной ответственности, а на плавсредство наложен запрет на выход в море сроком на 30 суток", – отмечается в сообщении.

Как ранее сообщал Главред, Россия отпустила украинских рыбаков, которых захватили в Азовском море вместе с судном 15 февраля 2020 года.