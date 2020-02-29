Претендент на место Гончарука: Витренко оценил вероятность своего "взлета"

Юрий Витренко / УНИАН

Исполнительный директор Национальной акционерной компании Нафтогаз Украины Юрий Витренко прокомментировал информацию о его возможном назначении на пост премьер-министра.

Как подчеркнул Витренко в комментарии Прямому, всерьез возглавить украинское правительство ему не предлагали.

"Мне до этого момента не поступало никаких серьезных предложений стать премьер-министром. Поэтому мы можем спекулировать на этот счет, но я не могу сказать, что мне кто-то всерьез предложил возглавить украинское правительство", - отметил топ-менеджер Нафтогаза.

Читайте такжеЧистки в Кабмине: опубликована повестка внеочередного заседания Рады

Кроме того, в своем Facebook он написал, что в вероятных правительствах Тигипко и Хорошковского он работать не собирается.

"Спекуляции вокруг этого походят на достаточно грязную "технологию" – использовать отдельные фамилии с положительным имиджем, чтобы что-то легитимизировать или продать. Это помогает повлиять на восприятие политических процессов. Так уже было летом прошлого года", – отметил Витренко.

Напомним, ранее сообщалось о том, что премьер-министр Алексей Гончарук 28 февраля якобы написал очередное заявление на имя президента Владимира Зеленского с просьбой об увольнении с занимаемой должности и просит, чтобы глава государства его подписал.

Позже председатель парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия подтвердил, что на внеочередном заседании Верховной Рады 4 марта будут рассмотрены кадровые изменения в Кабмине.