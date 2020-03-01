Более 80 раненых и убитых: у боевиков на Донбассе крупные потери

Могилы боевиков на Донбассе

На Донбассе в феврале 2020 года были уничтожены 38 боевиков, еще 44 человека российско-оккупационные войска потеряли ранеными и травмированными.

Как передает штаб Операции объединенных сил, оккупанты на Донбассе, за это же время, потеряли 5 единиц техники. В частности, была повреждена вражеская станция РЭБ.

В случае угрозы жизни и здоровью украинских воинов, при попытках захвата территорий, прорыва вражеских разведывательно-диверсионных или штурмовых групп военнослужащие ОС всегда дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику, пояснили в штабе.

Кроме того, там сообщили, что за прошедшие сутки на Донбассе в результате обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения, еще один боевое поражение.

Читайте такжеЗамес под Золотым: стали известны подробности попытки прорыва боевиков"29 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 19 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме этого, была отмечена работа снайперской пары", - подчеркнули в штабе.

Ранее в штабе ООС сообщили о том, что вражеские диверсанты предприняли неудачную попытку прорыва через линию столкновения.

Напомним, журналист Юрий Бутусов сообщил о том, что в результате вражеской атаки ВСУ потеряли передовую позицию в серой зоне в Золотом.

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По данным штаба ООС, украинские военные дали адекватный огневой ответ противнику и удержали полный контроль над ситуацией.