"Перезагрузка" Богдана: стало известно о судьбе экс-главы Офиса Зеленского

Андрей Богдан / УНИАН

Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан на данный момент отдыхает после своего увольнения, сообщил один из руководителей фракции Слуга народа.

"Сейчас Богдан отдыхает и перезагружается", - рассказал он Лиге, комментируя дальнейшую судьбу бывшего главы ОП.

Как пишет издание, после ухода с госслужбы Богдан возобновил право на занятие адвокатской деятельностью. В реестре адвокатов Украины отмечается, что Богдан возобновил адвокатскую деятельность 25 февраля на основании заявления.

Уйдет ли Богдан окончательно в адвокатуру или вернется на должность в государственных органах, на данный момент не известно, подчеркивается в материале.

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Напомним, недавно Богдан подвел итоги своей работы. По его словам, он не оставил себе ни копейки из зарплаты, которую получил за время работы в ОП.

Ранее сообщалось о том, что премьер-министр Алексей Гончарук 28 февраля якобы написал очередное заявление на имя президента Владимира Зеленского с просьбой об увольнении с занимаемой должности и просит, чтобы глава государства его подписал.

Позже председатель парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия подтвердил, что на внеочередном заседании Верховной Рады 4 марта будут рассмотрены кадровые изменения в Кабмине.