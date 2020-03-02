Головой удар в лицо: Киву вызвали в ГБР

Киву вызвали в ГБР / УНИАН

Одиозного народного депутата Украины Илью Киву, который ранее поздравил мужчин с днем красной армии, вызвали в Государственное бюро расследований для вручения подозрения.

По информации пресс-службы ГБР, Киву вызывают в Госбюро на сегодня, 2 марта, на 14:00 часов.

"По поручению Генерального прокурора следователь Государственного бюро расследований 27 февраля 2020 с соблюдением требований ст. 135 УПК Украины для вручения письменного уведомления о подозрении на 2 марта 2020 на 14:00 ч. вызвал народного депутата Украины", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что 22 января 2020 года Генеральный прокурор по заявлению потерпевшего возбудил производство по факту нанесения телесных повреждений гражданину народным депутатом Украины.

Добавим, что 22 января в Киеве в ресторане Моссо произошла драка между нардепом Ильей Кивой и одним из ветеранов АТО. Кива сидел за одним из столиков с компанией, после чего подошел к другому мужчине и нанес ему головой удар в лицо.

В свою очередь, оппонент Кивы не растерялся и ударил нардепа в лицо, после чего Кива пошатнулся и едва удержался на ногах.

По сообщениям в соцсетях, вторым участником драки является боец АТО.

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Как заявил он перед зданием ГБР, суд принял решение, обязывающее закрыть дело, касательно назначения президентом судей, в котором он фигурирует.