"Стыдно за маты": жительница Новых Санжар призналась, в кого на самом деле швыряла камни

О протестов в Новых Санжарах рассказала местная жительница / Reuters

Жительница Новых Санжар, которая бросала камни в автобусы с эвакуированными гражданами из Китая, заявила, что она раскаивается только за маты на видео. А сели бы пришлось, то снова бы вышла на акцию протеста.

"Подозрение мне вручено. И я честно вам скажу, мне стыдно за одно - за мат. Что учителя видели. Это же я своих детей опозорила. За то, что я швыряла камни мне не стыдно. И было бы еще такое - все равно выходила бы и протестовала", - сказала женщина в интервью для "Pavlovsky News".

Женщина сообщила, что на протестах оказалась совершенно случайно - она искала своего сына, а потом увидела автобусы с "упакованными" в спецодежду людьми и стала перед автобусами. Полиция начала разгонять людей: "брызгали газом, били и толкали".

"Мы женщины, мы же не можем полицию осилить. Мы взяли камни и бросали в них. Мы в автобусы не бросали. То так сделано может, будто в автобусы. Но в автобусы я не бросала", - объяснила женщина.

Также она добавила, что могла и попасть камнем в автобус, но не целенаправленно. Объяснила, что из-за кипиша могла не обратить внимание куда бросает.

Говоря о причинах паники она объяснила - у нее дети и она боится, что они могут заразиться. Рассказала также, что ранее каждое лето возила детей в санаторий, но теперь боится и не будет этого делать.

Также женщина уверена, что люди в Новых Санжарах заражены коронавирусом и в четверг их не выпустят из обсервации, потому что в действительности они больны.

Женщине, с ее слов, вручили подозрение за хулиганство и грозит от 700 грн до 4 тыс. грн штрафа. Говорит, что от правосудия не убегает и вину признает.

Протесты в Новых Санжарах

Напомним, в четверг, 20 февраля, в Новых Санжарах Полтавской области состоялась акция протеста и стычки недовольных людей с полицией. Митингующие перекрыли дорогу к санаторию, пытаясь преградить путь украинцам, которых эвакуировали из Китая.

Как писал Главред, эвакуированная спецрейсом из Уханя украинка Ольга Новик показала, как соотечественники в Новых Санжарах забросали камнями их автобус, оставив в стеклах внушительные пробоины.

Также отметим, в деле о беспорядках в Новых Санжарах Полтавской области полиция готовит подозрения 23 участникам столкновений.