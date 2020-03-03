Продавец самокатов: "резюме Гончарука" появилось на Work.ua

Гончарука уже "сватают" в продавцы самокатов" / УНИАН

На одном из наиболее крупных сайтов поиска работы появилось шуточное резюме "премьер-министра Алексея Гончарука", который ищет работу продавца самокатов с зарплатой от 5 тыс. 500 грн.

На сайте Work.ua опубликована достоверная информация о премьере.

В биографии указано, что соискатель закончил Национальную академию государственного управления при президенте и учился в Межрегиональной Академии управления персоналом (МАУП).

В строке Опыт указано, что был премьер-министром с августа 2019 года по март 2020 года. А ранее якобы работал артистом масовки.

Автор указал, что Гончарук ищет работу "в сфере управления и менеджмента".

"Готов за умеренную плату работать в массовке на ТВ. Имею опыт работы с самокатами. Могу приступать к работе с завтрашнего дня", — говорится в резюме.

Как ранее сообщалось, начала распространяться информация, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке.

В свою очередь, спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что премьер-министр Алексей Гончарук не подавал заявление об отставке в Верховную Раду.