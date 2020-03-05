Украинцев предупредили о "ползущей" опасности из-за аномальной погоды

Клещи нападаю на украинцев/facebook.com/lavrentiy.tarasevych

Украинцев подстерегает новая опасность из-за аномально теплой погоды. Так, в природе активизировались клещи.

По словам киевского археолога Лаврентия Тарасевича, на него во время прогулки "напали" кровососы.

"Аномально теплая зима и осень, способствовали этому. Вот вышел в поле на 10 минут походить, подышать воздухом. И резко передумал гулять. Будьте осторожны, не гуляйте в полях и лесах без спрея от клещей. Я таких толстых и упитанных товарищей даже весной не встречал на ногах, а хожу я по лесам немало", – написал Тарасевич в Facebook.

При этом он отметил, что "коронавирус это конечно прекрасно", но уже нечто подобное, как птичий или свиной грипп, украинцы переживали. Также он опубликовал фото с насекомыми.

Как ранее сообщал Главред, в Украине зафиксировали еще два случая подозрения на заражение опасным китайским вирусом covid-19.