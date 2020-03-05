Министр Кабмина Немчинов оправдывался за поддержку Порошенко и критику Зеленского

Немчинов извинился за порохоботство / Фото: Facebook/Олег Немчинов

Новый министр Кабинета министров Олег Немчинов после скандала с его критикой Владимира Зеленского и поддержкой Петра Порошенко на выборах президента на заседании пропрезиденской фракции Слуга народа пояснил, почему ранее нелицеприятно отзывался о действующем главе государства.

"Сейчас фракция Слуга Народа собралась в кинозале ВР. Олег Немчинов пришел объясниться касательно своих постов в Facebook", - в своем Telegram-канале сообщил нардеп Александр Качура.

По словам политика, Немчинов заявил, что сожалеет о распространении ложной информации о Зеленском и его команде.

"Все факты о Зеленском были распространены из недостоверных источников. Когда я узнал Зеленского лично — изменил кардинально мнение", — якобы сказал министр.

Другие представители фракции подтвердили, что слушали оправдания Немчинова на заседании фракции.

"Пол часа мы слушали оправдания Немчинова. Смысловой нагрузки ноль", — сказал один из депутатов.

Читайте такжеКвартира в РФ, машины и деньги: что декларировали Таран, Лазебная и НемчиновНардеп от Слуги народа Николай Тищенко рассказал, что новоиспеченный министр попросил прощения у коллег за свои ошибочные взгляды о Зеленском.

"Немчинов Олег сейчас официально извиняется перед всеми нами, народными депутатами. Если точно сказать, перед фракцией "Слуга народа". Он признал, что он, да, поддерживал Порошенко. Осознал и искренне приносит извинения, и говорит, что поддерживать политику Порошенко — преступно. Вот, дословно", — сообщил Тищенко.

По словам депутата, у Немчинова будет возможность своей деятельностью извиниться не только перед политиками, но и перед президентом, а также гражданами страны.

Напомним, новоиспеченный министр Кабинета министров Олег Немчинов, который занял эту должность вместо Дмитрия Дубилета, в свое время был ярым сторонников экс-главы государства Петра Порошенко и весьма нелестно отзывался о Владимире Зеленском, когда тот еще был кандидатом в президенты.

Как ранее сообщалось, 4 марта Верховная Рада на внеочередном заседании отправила в отставку правительство под руководством Алексея Гончарука и назначила новый Кабмин, который возглавил Денис Шмыгаль.