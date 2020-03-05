Называл "резидентом": новый министр Немчинов активно троллил Зеленского

Олег Немчинов стал министром Кабмина вместо Дубилета

Новоиспеченный министр Кабинета министров Олег Немчинов, который занял эту должность вместо Дмитрия Дубилета, в свое время был ярым сторонников экс-главы государства Петра Порошенко и весьма нелестно отзывался о Владимире Зеленском, когда тот еще был кандидатом в президенты.

В частности, на своей странице в Facebook Немчинов постил материалы, связанные с Зеленским и едко их комментировал. Среди прочего он опубликовал пост Сергея Молочного, где Зеленского называют"кумиром быдла, а также сам прямо писал о том, что будущий президент, возможно, "резидент", намекая на его работу на Москву.

Когда Порошенко и Зеленский должны были сдать анализы на наличие психотропных веществ в крови, Немчинов высказывал сомнение, что последний их сдаст.

Также Олег Немчинов в июне 2019 принимал участие в "праймериз" Европейской солидарности, явно пытаясь вскочить в парламентский поезд этой политсилы.

Напомним, 4 марта Верховная Рада на внеочередном заседании отправила в отставку правительство под руководством Алексея Гончарука и назначила новый Кабмин, который возглавил Денис Шмыгаль.

Сохранили свои портфели четверо министров из предыдущего состава – министр внутренних дел Арсен Аваков, министр юстиции Денис Малюська, министр инфраструктуры Владислав Криклий, вице-премьер- министр цифровой трансформации Михаил Федоров.