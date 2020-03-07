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"Наплевал на память сотен тысяч патриотов": журналист распек нового премьера Шмыгаля

7 марта 2020, 01:26

В парламенте обязаны поставить вопрос об отставке Дениса Шмыгаля.

Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль / Фото: Ивано-Франковская ОГА

Новоизбранный премьер-министр Денис Шмыгаль наплевал на память сотен тысяч патриотов, сделав заявление о поставках воды в аннексированный Россией Крым. По словам журналиста Юрия Бутусова, в Украине могут возникнуть масштабные протесты.

"Шмыгаль наплевал на память и авторитет сотен тысяч патриотов, которые покинули Крым, которых убили в Крыму, которые ради освобождения Крыма и Донбасса пошли на войну сложили свои головы, потеряли здоровье, сражались за родину. Если на это заявление не отреагирует СБУ – значит, бороться за интересы Украины надо непосредственно народу, своими руками", – написал журналист в Facebook.

Кроме того, он считает, что в парламенте обязаны поставить вопрос об отставке нового премьера, а также надо открыть против него дело.

"Человека, который открыто выступает против своей страны, держать на государственной службе под украинским флагом не допустимо", –подчеркнул Бутусов.

Позже он напомнил, что Шмыгаль позже объяснил свои слова, заявив, что на полуострове тоже живут украинцы

Как ранее сообщал Главред, крымские оккупанты отреагировали на слова премьер-министра Дениса Шмыгаля о поставках воды в аннексированный Россией Крым.

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