Огонь из запрещенного минскими соглашениями оружия: у ВСУ на Донбассе потери

На Донбассе боевики обстреляли позиции ВСУ / УНИАН

Боевики на Донбассе продолжают стрелять. За сутки пятницы, 6 марта, оккупанты обстреляли позиции украинских военных 5 раз. Один военный погиб на неустановленном взрывном устройстве, трое военнослужащих получили боевое поражение, один был ранен.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении пресс-службы ООС в Фейсбуке.

Четыре обстрела были зафиксированы в районе ответственности группировки "Восток":

Дважды рядом с Авдеевкой.

Два раза вблизи Песок.

Отметим, в комментариях под сообщением некая гражданка пишет, что российских войск на Донбассе нет.

"Хорошо, что в России только единицы знают украинский и не читают весь этот бред. Зря потратила время. Российских оккупационных войск, как и вооруженных формирований РФ на Донбассе нет. В украинцев стреляете, которые не признают переворот 2014 и не хотят жить в стране с нацистами, вроде вас", - высказалась Ольга Кушнир.

"Початок березня – 29 поранених, 5 воїнів загинуло.Більшість в Луганській області, де зони відведення наших військ...", - добави Роман Морозов.

Читайте такжеБолее 80 раненых и убитых: у боевиков на Донбассе крупные потериНапомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у президента России Владимира Путина есть не более года на то, чтобы окончить военные действия на Донбассе.

По его словам, он может договориться о сделке с Владимиром Путиным - ради окончания войны на востоке Украины. В то же время, президент готов выйти из переговоров по урегулированию военного конфликта на Донбассе через год - если в них будет отсутствовать прогресс.

"Время идет. Правительство может потратить один год на сделку. Тогда это должно быть реализовано. Больше нельзя", - заявил Зеленский.