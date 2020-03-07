"Тупая овца" и "обезьяна": полицеский вляпался в жуткий скандал из-за нардепа

Александра Устинова / facebook.com/ustinova.alexandra

Заместитель начальника Главного следственного управления Национальной полиции Украины Евгений Шевцов вляпался в скандал из-за народного депутата от партии Голос Александры Устиновой. Так, силовик назвал нардепа "тупой овцой" и "обезьяной".

"Тупая овца, обезьяна, бродячая живность, умственно отсталое чучело", – такими эпитетами приветствуют сейчас депутаток представители моей новой Национальной полиции. Вот и меня публично поздравил накануне праздника целый заместитель начальника Главного следственного управления Национальной полиции Украины Евгений Шевцов", – сообщила Устинова в своем Facebook, опубликовав соответствующие скриншоты.

При этом нардеп указала, что ранее она собрала подписи 50 депутатов и направила обращение главе МВД Арсену Авакову с просьбой обеспечить "объективное и полное расследование возможного совершения противоправных действий этим человеком".

"Он, его жена – миллионерша и их имущество – фигуранты последнего расследования Бигуса. Заместитель начальника ГСУ Нацполиции шесть раз правил свой постик, но скрины не горят. Жаль, что человек на такой высокой должности в Нацполиции этого не знает", – подытожила политик

Как ранее сообщал Главред, фракция Голос в полном составе покинула зал парламента, отказавшись участвовать в голосовании за новых членов Кабмина.