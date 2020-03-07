Спасатели поведали, что произошло на территории Мото Сич - фото

В ГСЧС сообщили подробности "взрыва" на заводе в Запорожье / ГСЧС

На стратегическом предприятии по производству авиадвигателей Мотор Сич в городе Запорожье произошло обрушение кирпичной конструкции.

"В 19:40 от дежурного полиции в Службу спасения 101 поступило сообщение о том, что на улице Деповская в Шевченковском районе Запорожья необходима помощь спасателей. Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что из-за естественных процессов произошло разрушение кирпичной конструкции АО Мотор Сич на территорию частного домовладения, расположенного вблизи", – рассказали в ГСЧС в субботу, 7 марта.

Подробности взрыва на Мото Сич / фото ГСЧС

Сотрудники ГСЧС ликвидировали последствия ЧС - убрали колючую проволоку для предотвращения травмирования людей.

О происшествии сообщили администрацию Мотор Сичи, представители которой утром будут решать вопрос о дальнейших работах по уборке конструкции.

От ГСЧС привлекалось 11 человек и три единицы техники.

Ранее Главред писал, что местный житель сообщил о взрыве на территории Мотор Сич. Об инциденте сообщил местный активист Денис Нечепоренко, он же и опубликовал фото и видео с места событий в своем Телеграмм, добавив, что на месте происшествия работают спасатели. Он пишет, что в результате ЧП был разрушен забор, который разбросало в радиусе 10−15 метров.