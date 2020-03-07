Разрушения на заводе Мотор Сич - говорят о теракте и просевшем грунте

В Запорожье произошло проседание грунта, обвалился забор. На заводе Мотор Сич пока что информацию не комментируют.
На территории запорожского заводе "Мотор Сич" в субботу, 7 марта, произошел взрыв.
Об инциденте сообщил местный активист Денис Нечепоренко, он же и опубликовал фото и видео с места событий в своем Телеграмм, добавив, что на месте происшествия работают спасатели. Он пишет, что в результате ЧП был разрушен забор, который разбросало в радиусе 10−15 метров.
"Возможно, подрыв!" — написал Денис, добавив, что взрывной волной колыхнуло соседние дома.
Позже в Сети появилась информация о том, что фото с места события имеют плохое качество и на самом деле там ничего не происходит - информация о "взрыве" оказалась фейком.
"На самом деле на территории завода Мотор Сич просто просел грунт и упал участок кирпичного забора", пишет издание Украина 24/7.
Информацию о фейке в Сети подтвердил также экс-нардеп Игорь Мосийчук.