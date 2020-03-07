Разрушения на заводе Мотор Сич - говорят о теракте и просевшем грунте

Взрыв на заводе Мотор Сич в Запорожье прогремел вечером 7 марта /donpress

На территории запорожского заводе "Мотор Сич" в субботу, 7 марта, произошел взрыв.

Об инциденте сообщил местный активист Денис Нечепоренко, он же и опубликовал фото и видео с места событий в своем Телеграмм, добавив, что на месте происшествия работают спасатели. Он пишет, что в результате ЧП был разрушен забор, который разбросало в радиусе 10−15 метров.

"Возможно, подрыв!" — написал Денис, добавив, что взрывной волной колыхнуло соседние дома.

Позже в Сети появилась информация о том, что фото с места события имеют плохое качество и на самом деле там ничего не происходит - информация о "взрыве" оказалась фейком.

"На самом деле на территории завода Мотор Сич просто просел грунт и упал участок кирпичного забора", пишет издание Украина 24/7.

Информацию о фейке в Сети подтвердил также экс-нардеп Игорь Мосийчук.