Дать отпор РФ на море: США передадут Украине патрульные катера Mark VI

Катер Mark VI / navy.mil

Украина получит от США патрульные катера типа Mark VI в рамках нового пакета помощи.

Как рассказал CNN источник в Конгрессе, передача катеров Mark VI (MK VI) является особенно важным, учитывая напряженность в отношениях Украины с Россией в Черном и Азовском морях.

MK VI осуществляют операции в заливах, реках, бухтах и прибрежных участках моря. Их главная задача - обеспечение безопасности торговых портов, объектов морской инфраструктуры и поддержка операций основных сил ВМС.

Катера типа MK VI комплектуются двумя командами по пять человек, плюс 8 человек с досмотровой группы (всего 18 человек). Команда из десяти человек обычно состоит из командира катера, двоих рулевых, двоих механиков, двоих операторов вооружения и двоих стрелков.

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На борту MK VI предусмотрен камбуз для приготовления и хранения пищи. Все это позволяет патрульному катеру длительное время действовать вне базы. На катере предусмотрены спальные места для шести человек. Автономность плавания зависит преимущественно от скорости и запасов топлива и воды.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский в Одессе присутствовал во время показа двух новых десантно-штурмовых катеров.